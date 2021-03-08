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Домашнее насилие

Гендерное равенство вновь остается проблемой в Грузии – "Молодые юристы"

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210308/251105606/Gendernoe-ravenstvo-vnov-ostaetsya-problemoy-v-Gruzii---Molodye-yuristy.html

Количество случаев сексуального насилия в январе 2021 года увеличилось на 5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, отмечают в организации

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Несмотря на предпринятые правительством Грузии меры для обеспечения равенства женщин и защиты их от насилия, вопрос гендерного равноправия остается проблемой и требует от государства работы по многим аспектам, говорится в сообщении Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ).

Пустые улицы Тбилиси во время карантина
© Sputnik / STRINGER
Родители по всей Грузии объединяются против сексуального насилия в отношении детей

Грузия, как и многие страны, 8 марта празднует Международный женский день. Праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

По информации НПО, женщины и девочки в Грузии часто подвергаются таким серьезным формам насилия, как насилие в семье, сексуальные притеснения, сексуальное насилие, фемицид, принудительные браки и принудительные аборты. В Ассоциации отмечают, что несмотря на переподготовку сотрудников правоохранительных органов страны и другие предпринятые меры, своевременное и эффективное расследование преступлений на сексуальной почве все еще остается проблемой.

По данным организации, за 9 месяцев 2020 года в Грузии было убито 19 женщин, а в отношении 20 – совершены попытки убийства со стороны члена семьи, бывшего мужа или партнера.

Кроме того, сексуальное насилие в Грузии остается одной из самых серьезных, скрытых и безнаказанных форм гендерного насилия. По данным АМЮГ, количество случаев сексуального насилия в январе 2021 года увеличилось на 5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По оценке НПО, подобные трагедии ярко демонстрируют отсутствие у государства сильной, эффективной и скоординированной политики, основанной на превентивных механизмах.

Решение вопроса от АМЮГ

В целях превенции насилия над женщинами АМЮГ предлагает:

  • Создать механизм системной превенции, который будет планировать превентивные меры в области равенства женщин, включая следующие вопросы: насилие в семье, сексуальные домогательства, ранние и принудительные браки;
  • В целях расширения экономических возможностей женщин внедрить и осуществить соответствующие программы профессионального обучения;
  • МВД и прокуратуре Грузии следует обеспечить надлежащий учет всех случаев сексуального насилия, проводить расследования с учетом гендерной специфики и во всех случаях использовать соответствующую квалификацию, соответствующую тяжести преступления;
  • Парламенту Грузии следует внести законодательные изменения в определение преступлений на сексуальной почве, таким образом, приведя национальное законодательство в полное соответствие с международными стандартами прав человека. Также криминализировать принудительный аборт.

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