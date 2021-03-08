Фиалки для дам: грузинские патрульные поздравляют женщин-водителей с 8 Марта

Это уже стало доброй традицией: один день в году патрульные, собираясь на службу, к своей обычной экипировке добавляют еще один атрибут – букетик весенних цветов

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинские патрульные полицейские поздравляют женщин-водителей по всей стране с Международным днем 8 Марта.

В Грузии, как и во многих странах мира, отмечают 8 Марта. Этот день в стране официально объявлен выходным. Он появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается ООН.

Экипажи патрульной полиции сегодня останавливают машины, за рулем которых сидят женщины, и вместо штрафов дарят букеты фиалок, радуя прекрасную половину человечества изящными пожеланиями.

Кроме того, цветы от сотрудников МВД получили и женщины-пешеходы.

Радовать грузинских дам таким образом превратилось в традицию. Дарить фиалки и поздравительные открытки патрульные страны начали примерно восемь лет назад.

Патрульная полиция в Грузии появилась в результате реформы МВД – первой масштабной реформы после "революции роз". Изменения начались в 2004 году. В течение двух лет были уволены 75 тысяч из 85 тысяч работников ведомства.

Милицию переименовали в патрульную полицию. Полностью расформировали ГАИ, где на то время работали 15 тысяч человек.

В результате реформы зарплата работников МВД увеличилась в разы, а профессия полицейского стала престижной.