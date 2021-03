Цветы для небесных фей: грузинские женщины-авиаторы получают поздравления

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии поздравляет всех женщин, работающих в сфере авиации с Международным женским днем.

Как говорится в сообщении агентства, по сегодняшним данным в Грузии сто женщин имеют действующий сертификат авиационного специалиста, выданный Агентством гражданской авиации.