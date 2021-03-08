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Пассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways

Цветы для небесных фей: грузинские женщины-авиаторы получают поздравления

photo : Georgian Airways / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210308/251106962/Tsvety-dlya-nebesnykh-fey-gruzinskie-zhenschiny-aviatory-poluchayut-pozdravleniya.html

В системе гражданской авиации на сегодняшний день работают сто женщин: пять пилотов, девять авиадиспетчеров и 86 бортпроводниц

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии поздравляет всех женщин, работающих в сфере авиации с Международным женским днем.

Как говорится в сообщении агентства, по сегодняшним данным в Грузии сто женщин имеют действующий сертификат авиационного специалиста, выданный Агентством гражданской авиации.

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photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Среди них пять женщин-пилотов, девять авиадиспетчеров и 86 бортпроводниц. Данные не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Но в 2019 году действующим сертификатом авиационного специалиста владели 83 женщины, из них 3 пилота и 69 бортпроводниц, а в 2018 году – 62 женщины, из которых только 1 пилот и 51 бортпроводница.

Девять женщин входят в число 34 инспекторов по безопасности полетов Агентства гражданской авиации. Женщины также работают в круглосуточной оперативной дежурной группе агентства и на руководящих должностях в структурных подразделениях.

"Помимо этих специальностей в области гражданской авиации, женщины работают на других, не менее ответственных позициях, на руководящих административных или вспомогательных должностях. Однако, в такой технической сфере как авиация, общее количество женщин как в Грузии, так и во всем мире по-прежнему очень невелико", – отмечается в сообщении.

ICAO (Международная организация гражданской авиации) призывает страны и авиационную отрасль содействовать равноправному участию женщин и реализации возможностей в авиационном секторе.

Организация также призывает авиационные учебные заведения, авиакомпании и авиационные власти проводить информационно-просветительские кампании для продвижения образования среди женщин в области авиации и STEM (наука, технология, инженерия, математика).

Теги:
женщины, авиация, Грузия

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