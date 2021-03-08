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Горнолыжный курорт Годердзи зимой

На горнолыжном курорте Годердзи заработали канатки

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (66)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210308/251107492/Na-gornolyzhnom-kurorte-Goderdzi-zarabotali-kanatki.html

Зимние курорты начинают оживать - на горных трассах все больше лыжников, которых с сегодняшнего дня начали обслуживать подъемники

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня на курорте Годердзи (высокогорная Аджария), как и на других горнолыжных курортах страны, гости могут пользоваться подъемниками, сообщает Департамент туризма и курортов Автономной Республики Аджария.

Согласно установленному регламенту, в гондолах одновременно могут находиться только 3 человека.

Что касается размещения, то с 25 февраля на курорте возобновили работу отели. По сегодняшним данным, на Годердзи гостей принимают три отеля и несколько коттеджей.

С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений.

Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (66)
Теги:
Зимние курорты Грузии, Грузия

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