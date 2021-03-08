Грузинских спортсменок-ветеранов поздравили с 8 марта

Специальный прием с цветами для них устроил председатель комитета по делам молодежи и спорта парламента Грузии - ветеран футбола Михаил Кавелашвили

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Председатель парламентского комитета по делам молодежи и спорта Михаил Кавелашвили встретился со спортсменками-ветеранами.

Встреча, приуроченная к Международному женскому дню, прошла в парламенте Грузии.

Михаил Кавелашвили поздравил именитых спортсменок с Международным женским днем.

"Поздравляю каждую из вас с этим днем. Ваши заслуги перед нашей страной, перед нашей Родиной велики, и наше небольшое внимание, конечно, не может затмить того, что вы сделали для нашей страны. Я хочу, чтобы вы были примером для наших будущих поколений", - сказал Кавелашвили.

По его словам, успешные спортсменки-ветераны могут сыграть очень важную роль в активном подключении девочек к спорту и в целом в формировании здорового образа жизни среди женщин.

"Как можно больше женщин должны заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Сегодня существует огромная разница между вовлеченностью в спорт мужчин и женщин, и ее нужно сокращать", - сказал Кавелашвили.

Он отметил, что в этом году приоритетом его комитета является проработка стратегии развития спорта в стране, поскольку спорт может сыграть важную роль в развитии экономики страны.