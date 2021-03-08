"Ради наших детей" - родители устроили марш протеста по всей Грузии

В Тбилиси участники акции прошли маршем от площади Республики до правительственной канцелярии, требуя от правительства защитить детей от сексуального насилия

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. В десяти городах Грузии одновременно начался "Марш 1000 родителей", направленный против сексуального насилия над детьми.

Родители по всей Грузии объединяются против сексуального насилия в отношении детей>>

В Тбилиси активисты - представители НПО и рядовые горожане, собрались в центре города на площади Республики, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

Сегодняшний марш проходит под лозунгом "Ради твоего ребенка, ради наших детей, ради девочек". Шествие с транспарантами двинулось от площади Республики по проспекту Руставели к зданию правительственной канцелярии.

Акции во всех десяти городах будут идти 100 дней.

НПО "Женское движение" посвятила кампанию против насилия в отношении детей и подростков 14-летней школьнице из Кобулети Нини, которая покончила с собой после того, как призналась семье в сексуальной связи с 23-летним парнем. Нини стала жертвой насилия и со стороны членов семьи. Вскоре после ее смерти был задержан не только молодой человек, совративший ее, но и ее дед.

"Среди сотрудников МВД существует синдром безнаказанности. Они задерживают только тех, к кому имеют политический или личный интерес. Случай в Аджарии еще раз показал нам, что полиция не задержала потенциального насильника до тех пор, пока не погибла девочка, и покончила ли она собой или была убита, еще предстоит выяснить. К ответственности нужно привлечь всех виновных, в том числе сотрудников МВД и прокуратуры", - сказал Sputnik представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.

У "Марша 1000 родителей" пять основных требований:

- внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании, с тем, чтобы закон учитывал такой аспект, как согласие жертвы;

- создать в прокуратуре специализированный отдел для эффективного расследования случаев сексуального насилия;

- сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли идентифицировать и впоследствии защитить себя от сексуального насилия;

-увеличить количество психологов и социальных работников;

- привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании.

Несмотря на плохую погоду - ветер и мокрый снег - число участников акции увеличивается. Сейчас они уже перед правительственной канцелярией с развернутым транспарантом "Послушай".