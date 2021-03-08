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Противостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 8 марта 2021 года

В одной из епархий на западе Грузии неспокойно - дело дошло до столкновений

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Конфликт в епархии разгорелся после того, как новый митрополит решил наказать отказавшихся подчиниться ему дьяконов

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. В Чкондидской епархии в Мартвили вот уже который день кипят страсти - конфликт сегодня принял силовой характер, есть пострадавшие.

Противостояние внутри служителей епархии с одной стороны и священнослужителями и паствой с другой началось после того, как новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефане приостановил сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии.

За впавших в немилость дьяконов вступилась часть прихожан. Как сообщают грузинские телеканалы, при выяснении отношений между служителями церкви и мирскими на балконе, где все это происходило, обвалились деревянные перила и люди попадали вниз. Пострадали около десяти человек, в том числе и журналисты Формулы-1, POSTV, TV Pirveli и Rustavi 2.

Пострадавших доставили в больницу бригады скорой помощи.

Патриархия Грузии пока никаких комментариев по ситуации в Чкондидской епархии не делает.

 

Теги:
Конфликт, Грузинская православная церковь, Грузия

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