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Дети и педагоги в масках

В Грузии стартовал второй тур Национальной учебной олимпиады

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210309/251107629/V-Gruzii-startoval-vtoroy-tur-Natsionalnoy-uchebnoy-olimpiady.html

В олимпиаде, которая проводится по инициативе Минобразования Грузии с 2009 года, в нынешнем году принимают участие шесть тысяч школьников. Во втором туре им предстоит тестирование по грузинскому языку и литературе

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Второй тур Национальной учебной олимпиады 2020-2021 учебного года начался с тестирования по грузинскому языку и литературе, сообщает Национальный экзаменационный центр.

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Второй тур Национальной олимпиады проводится в два этапа, в нем принимают участие более шести тысяч учеников. Процесс завершится 12 марта тестированием по немецкому языку.

Олимпиада проводится в соответствии со всеми правилами, разработанными Минздравом Грузии.

Дистанционное обучение
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Учащийся сможет пройти в третий тур в том случае, если наберет не менее 50% максимального балла по соответствующему предметному тесту, а также если войдет в число первых пятидесяти участников соответствующего класса и предметного рейтингового списка. Все участники, прошедшие третий тур, награждаются дипломами.

Национальная олимпиада для учащихся X-XII классов проводится централизованно по следующим предметам: грузинский язык и литература, грузинский язык для учащихся негрузиноязычных школ, математика, история, география, физика, химия, биология, иностранный язык.

Целью Национальной олимпиады является стимулирование учебного процесса и повышение мотивации учащихся, а также отбор в команду, которая будет представлять Грузию на международных олимпиадах.

По решению министерства образования и науки Грузии, Национальная учебная олимпиада проходит в Грузии с 2009 года.

Теги:
Школы, Минобразования Грузии, Грузия

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