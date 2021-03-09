Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 139

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 129 пациентов, а с начала пандемии вылечились 267 015

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 139. Скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 273 137 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 129 человек, с начала пандемии вылечились 267 015 пациентов. Скончались 3 601.

За сутки сделано 6 351 тест, в том числе 3 464 на антиген и 2 887 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,19%, за последние 14 дней – 1,49%, за последние семь дней – 1,63%.

В карантине в данное время находятся 252 человека, в стационарах – 1 383, в ковид-гостиницах – 114.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.