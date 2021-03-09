Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Непогода создала проблемы на дорогах в Грузии – соответствующие службы уже приступили к очистительным работам

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. На автомобильной дороге Вазиани-Гомбори-Телави на востоке Грузии запрещено движение всех видов транспорта из-за гололеда и снега.

По словам представителя дорожного управления Телавского района (регион Кахети) Тамаза Абдулашвили, на данный момент специальные бригады посыпают на дорогах соль и песок. Абдулашвили предполагает, что открыть дорогу удастся через 2-3 часа.

В результате проведенных очистительных работ на участке дороги Вазиани-Шуамта восстановлено движение автотранспорта только с высокой проходимостью, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.

По последней информации, движение автотранспорта с высокой проходимостью восстановлено и на участке Кала-Ушгули. Из-за снегопада на 171-186 километрах дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.

Движение автотранспорта допускается с помощью противоскользящих цепей.