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Машины едут по дорогам в снег

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210309/251111456/Situatsiya-na-dorogakh-Gruzii--poslednie-novosti.html

Непогода создала проблемы на дорогах в Грузии – соответствующие службы уже приступили к очистительным работам

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. На автомобильной дороге Вазиани-Гомбори-Телави на востоке Грузии запрещено движение всех видов транспорта из-за гололеда и снега.

По словам представителя дорожного управления Телавского района (регион Кахети) Тамаза Абдулашвили, на данный момент специальные бригады посыпают на дорогах соль и песок. Абдулашвили предполагает, что открыть дорогу удастся через 2-3 часа.

Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Верхний Ларс сегодня: движение на дороге к границе Грузии с Россией ограничено

В результате проведенных очистительных работ на участке дороги Вазиани-Шуамта восстановлено движение автотранспорта только с высокой проходимостью, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.

По последней информации, движение автотранспорта с высокой проходимостью восстановлено и на участке Кала-Ушгули. Из-за снегопада на 171-186 километрах дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.

Движение автотранспорта допускается с помощью противоскользящих цепей.

Теги:
Грузия, дороги

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