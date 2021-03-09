COVID-статистика Грузии – в стране сохраняется стабильная эпидситуация

На данный момент в клиниках 278 тяжелых пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 77 инфицированных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии проведен 6 351 тест на коронавирус, из них 3 464 на антиген и 2 887 ПЦР-тестов, и выявлено 139 новых случаев коронавируса, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

Вакцинация, масочный режим и смертность: Церцвадзе ответил на самые актуальные вопросы>>

С начала пандемии общее количество инфицированных в Грузии достигло 273 137 человек.

За минувшие сутки в Грузии выздоровели 129 пациентов, с начала пандемии их число составляет 267 015.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за минувшие сутки скончались десять пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 601 пациент.

Из 139 новых случаев в Тбилиси выявлены – 72 инфицированных, в Аджарии – 3, Имерети – 24, Квемо Картли – 9, Шида Картли – 10, Гурия – 7, Самегрело - Земо Сванети – 9, Кахети – 3, Самцхе-Джавахети – 2, в Мцхета-Мтианети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – ни одного.

На данный момент в Грузии 2 495 активных случаев коронавируса. Из них в госпитальном лечении нуждаются 697 пациентов. В тбилисских клиниках находятся 697 инфицированных, Аджарии – 152, Имерети – 266.

В Грузии 278 инфицированных пациентов находятся в тяжелом состоянии. К аппарату искусственного дыхания подключены 77 человек. 114 человека находятся в ковид-гостиницах. 998 пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах 252 человека, в самоизоляции – 5 438.

Что касается показателя положительности, то, по данным на 9 марта, он составляет 2,19% за сутки, за последние 14 дней – 1,49%, а за последние семь дней – 1,63%.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.