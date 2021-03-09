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Анна Долидзе

Анна Долидзе стала мамой второй раз

photo: Anna Dolidze / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210309/251112749/Anna-Dolidze-stala-mamoy-vtoroy-raz.html

Политик и правозащитник сделала себе подарок в Международный день женщин, родив девочку 8 марта и назвав ее редким именем

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Лидер "Движения для народа" Анна Долидзе родила девочку, этой новостью политик поделилась на своей странице в Facebook.

Кто является отцом ее дочери, Долидзе пока скрывает. По ее словам, ее супруг финансист и не имеет никакого отношения к политике. Имя для дочки Долидзе выбрала странное и редкое – Краваи. Это имя носила почтенная женщина, политический деятель периода царицы Тамар Краваи Джакели. В честь нее ли назвала Долидзе дочку таким именем, неизвестно.

Лидер Движения для народа Анна Долидзе провела марш благодарности в честь своих избирателей
video: Alex Shlamov
Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей

"Друзья, родилась маленькая Краваи. Мы обе хорошо себя чувствуем. Поздравляю всех с Международным женским днем", – написала Долидзе.

Пара хотела организовать большую свадьбу, но из-за пандемии коронавируса осуществить эту идею пока не удалось.

Долидзе вела активную политическую жизнь вплоть до родов. 6 марта она вместе со всеми опротестовывала ограничения, действующие в стране, а 8 марта сделала себе подарок, родив дочку.

У Долидзе есть один сын от первого брака с писателем, публицистом и политическим деятелем Ираклием Какабадзе.

Долидзе является бывшим членом Высшего совета юстиции, экс-советником президента Грузии, 41-летним профессором. В 2007 году Анна, будучи в оппозиции к власти Саакашвили, решила переехать в США, но спустя несколько лет вернулась назад. Так начинался путь Анны Долидзе в грузинской политике. На парламентских выборах 2020 года она баллотировалась в мажоритарные депутаты в Дидубе-Чугуретском избирательном округе Тбилиси.

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