13:32 09 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Экспресс-тест на COVID-19, фото из архива

В Грузии подтвердился первый случай реинфицирования коронавирусом

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (977)
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0d/250331288.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210309/251112871/V-Gruzii-podtverdilsya-pervyy-sluchay-reinfitsirovaniya-koronavirusom.html

Это первый лабораторно подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 в стране – пациент вновь заболел коронавирусом спустя три месяца после первого случая заболевания

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Грузии специалисты зафиксировали первый случай повторного инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Подтвержден один случай реинфицирования с промежутком в три месяца. Там мутант одного и того же штамма, только не совсем идентичный. Есть в геноме изменения, но это не британский или другой штамм. Не хочу ошибиться в возрасте, но случай реинфицирования подтвердился не у пожилого человека", – сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны также выразил обеспокоенность в связи с тем, что показатель ношения масок в Грузии с 75% снизился до 43%. По его словам, именно со снижением показателя ношения масок связано то, что в течение последних четырех дней показатель инцидентности новых случаев коронавируса возрос.

"Показатель положительности и инцидентности в течение последних двух месяцев постепенно снижался, однако примечательно, что в течение последних двух недель показатель положительности колеблется от 1,5 до 1,8%, а инцидентность от 8 до 10", – отметил Гамкрелидзе.

По словам эпидемиолога, чтобы продолжить процесс снятия ограничений и в то же время сохранить стабильное эпидположение, показатель ношения масок в стране должен увеличиться до 95%.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (977)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
Джон Траволта и "Три грации" против COVID-19: граффити со всего мира в разгар пандемии
Услышь меня!: женщины Грузии против сексуального насилия - видео
"Услышь меня!": женщины Грузии против сексуального насилия – видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться