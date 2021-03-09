В Грузии подтвердился первый случай реинфицирования коронавирусом

Это первый лабораторно подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 в стране – пациент вновь заболел коронавирусом спустя три месяца после первого случая заболевания

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Грузии специалисты зафиксировали первый случай повторного инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Подтвержден один случай реинфицирования с промежутком в три месяца. Там мутант одного и того же штамма, только не совсем идентичный. Есть в геноме изменения, но это не британский или другой штамм. Не хочу ошибиться в возрасте, но случай реинфицирования подтвердился не у пожилого человека", – сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны также выразил обеспокоенность в связи с тем, что показатель ношения масок в Грузии с 75% снизился до 43%. По его словам, именно со снижением показателя ношения масок связано то, что в течение последних четырех дней показатель инцидентности новых случаев коронавируса возрос.

"Показатель положительности и инцидентности в течение последних двух месяцев постепенно снижался, однако примечательно, что в течение последних двух недель показатель положительности колеблется от 1,5 до 1,8%, а инцидентность от 8 до 10", – отметил Гамкрелидзе.

По словам эпидемиолога, чтобы продолжить процесс снятия ограничений и в то же время сохранить стабильное эпидположение, показатель ношения масок в стране должен увеличиться до 95%.