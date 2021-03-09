Правительство Грузии оставило в силе запрет на передвижение с девяти вечера

Межведомственный координационный совет по-прежнему призывает граждан максимально носить маски как в помещении, так и на улице, что является одним из важных условий для предотвращения распространения вируса

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 на данном этапе остается в силе, такое решение принял Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии на сегодняшнем заседании.

Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов). Совет продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации и будет принимать дальнейшие решения на основе детального анализа, отметили в правительстве.

Межведомственный координационный совет призывает граждан максимально носить маски как в помещении, так и на улице, что является одним из важных условий для предотвращения распространения вируса.

"Нормализация эпидемиологической ситуации и смягчение большинства введенных ограничений не должно быть основанием для ослабления, и по-прежнему важнейшими профилактическими мерами остаются правильное использование защитных масок и соблюдение социальной дистанция", – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой администрации правительства Грузии.

На сегодняшнем заседании Совет также обсудил логистические вопросы, связанные с ввозом вакцины в страну, текущие переговоры с международными партнерами и производителями. По поручению премьер-министра ведутся активные переговоры как напрямую с производителями вакцин, так и со странами-партнерами, дабы в кратчайшие сроки доставить в страну первые дозы вакцины.

По решению Межведомственного координационного совета 8 марта стартовал очередной этап снятия ограничений: на горнолыжных курортах заработали канатки, во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья), торговые центры и вещевые рынки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно.