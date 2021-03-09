В Грузии начинается исследование пациентов, переболевших коронавирусом

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Грузии начинается исследование тех пациентов, которые уже переболели коронавирусом, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния.
В Грузии готовят исследование по последствиям инфекции коронавируса>>
По ее словам, на этом этапе исследование коснется только жителей Тбилиси. Исследование будет проводить тбилисская инфекционная больница по принципу случайного подбора пациентов.
"Конечно, это произойдет с их (пациентов) согласия и с соблюдения всех этических норм. Центр инфекционных заболеваний и ВИЧ предложит пациентам, перенесшим коронавирус, пакет обследований для того, чтобы полностью изучить их постковидное состояние. Возможно, жалоб вообще не будет, но все равно важно оценить, насколько вернулись в норму те изменения, которые были зафиксированы в период болезни", – заявила Габуния.
По словам Габуния, исследование очень интересное, и Минздрав будет ждать результатов. В него войдут данные, которые собираются в этом направлении по всему миру. Подобное исследование проводится во многих странах, и Грузия будет в числе тех, где внимательно изучаются, какие изменения возможны в организме человека после перенесения коронавируса.
На первом этапе целевая группа будет состоять от 500 до 600 человек.
Как сообщила Габуния, у Минздрава Грузии с ноября есть протокол постковидных обследований, в котором указано кому и какие обследования можно предложить. В этом направлении переподготовлены врачи первичного здравоохранения.
В рамках программы пациенты будут разделены на две группы. В первую группу войдут те, кто перенес коронавирус в легкой форме, во вторую – пациенты, у которых коронавирус наблюдался в тяжелой форме.
С начала пандемии к этому времени в Грузии зафиксировано 273 137 случаев заражения COVID-19.