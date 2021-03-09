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Медицинские работники в реанимационном отделении

В Грузии начинается исследование пациентов, переболевших коронавирусом

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (981)
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Sputnik Грузия
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Методом случайного отбора пациенты будут поделены на две группы: в одну войдут те, у кого ковид протекал в легкой форме, а во вторую – те, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Грузии начинается исследование тех пациентов, которые уже переболели коронавирусом, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

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По ее словам, на этом этапе исследование коснется только жителей Тбилиси. Исследование будет проводить тбилисская инфекционная больница по принципу случайного подбора пациентов.

"Конечно, это произойдет с их (пациентов) согласия и с соблюдения всех этических норм. Центр инфекционных заболеваний и ВИЧ предложит пациентам, перенесшим коронавирус, пакет обследований для того, чтобы полностью изучить их постковидное состояние. Возможно, жалоб вообще не будет, но все равно важно оценить, насколько вернулись в норму те изменения, которые были зафиксированы в период болезни", – заявила Габуния.

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© AP Photo / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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По словам Габуния, исследование очень интересное, и Минздрав будет ждать результатов. В него войдут данные, которые собираются в этом направлении по всему миру. Подобное исследование проводится во многих странах, и Грузия будет в числе тех, где внимательно изучаются, какие изменения возможны в организме человека после перенесения коронавируса.

На первом этапе целевая группа будет состоять от 500 до 600 человек.

Как сообщила Габуния, у Минздрава Грузии с ноября есть протокол постковидных обследований, в котором указано кому и какие обследования можно предложить. В этом направлении переподготовлены врачи первичного здравоохранения.

В рамках программы пациенты будут разделены на две группы. В первую группу войдут те, кто перенес коронавирус в легкой форме, во вторую – пациенты, у которых коронавирус наблюдался в тяжелой форме.

С начала пандемии к этому времени в Грузии зафиксировано 273 137 случаев заражения COVID-19.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (981)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Минздрав Грузии, Грузия

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