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Вакцинация от COVID-19

Коронавирус в Грузии: изменился ли план вакцинации?

© photo: Sputnik
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210309/251114302/Koronavirus-v-Gruzii-izmenilsya-li-plan-vaktsinatsii.html

В конце марта страна должна получить 29 250 доз вакцины Pfizer, и именно ими будут вакцинированы 14 тысяч медиков

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. План вакцинации в Грузии остается прежним - в стране, в первую очередь, будут вакцинированы 14 тысяч медработников, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам эпидемиолога, приоритетные группы будут выявлять и среди самих медработников. То есть самыми первыми будут вакцинироваться те, кто имеет непосредственный контакт с ковид-пациентами. Это медики, работающие в ковид-клиниках и на скорой помощи.

В конце марта Грузия должна получить 29 250 доз вакцины Pfizer, и именно ими будут вакцинированы 14 тысяч медиков. Повторную вакцинацию они пройдут спустя три недели.

Что же касается вакцины AstraZeneca, то ее первая партия – 43 тысячи доз, которые также пойдут на вакцинацию медработников, - Грузия должна получить в конце марта. Остальные 86 тысяч страна получит во второй половине апреля.

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После медработников вакцинация начнется в домах для престарелых.

"Массовая иммунизация, которая должна быть проведена среди больших групп, по большей вероятности, начнется после того, как будет накоплено несколько сотен доз вакцины в стране. И это, наверное, будет тогда, когда поступит большая партия "Новавакса" - один миллион доз", - отметил Гамкрелидзе.

Замминистра иностранных дел Грузии уже почти неделю как находится в Индии, которая является одной из самых крупных производителей вакцин, в том числе и вакцины AstraZeneca - ее производит институт "Серум". Вакцину Novavax также будет производить этот институт. На сегодняшний день МИД Грузии исследует все возможности для импорта вакцин из Индии, отмечают власти.

При этом, несмотря на то, что Минздрав Грузии ранее категорически опроверг возможность ввоза китайской вакцины от коронавируса, сегодня страна рассматривает и такую возможность. Как заявляют в Минздраве страны, китайский "Синофарм" получит авторизацию от ВОЗ, предположительно, до конца марта.

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