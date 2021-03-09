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Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (155)
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Запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на отрезке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги в понедельник из-за снегопада и гололедицы

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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Запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в понедельник из-за снегопада и гололедицы. Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (155)
Теги:
Военно-грузинская дорога, Мцхета-Степанцминда-Ларс, ТПП "Казбеги – Верхний Ларс", Грузия

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