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Эпидемия коронавируса - пешеходы на улице в масках переходят дорогу по зебре

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 513

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (983)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210310/251123549/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-513.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 96 пациентов, а с начала пандемии вылечились 267 111

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 513. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 273 650 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 96 человек, с начала пандемии вылечились 267 111 пациентов. Скончались 3 613.

За сутки сделано 22 127 тестов, в том числе 14 103 на антиген и 8 024 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,32%, за последние 14 дней – 1,5%, за последние семь дней – 1,83%.

В карантине в данное время находятся 243 человека, в стационарах – 1 342, в ковид-гостиницах – 111.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (983)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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