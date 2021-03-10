Главное о COVID на 10 марта: ситуация в Грузии вновь ухудшается?

Тбилиси остается "антилидером" ковид-заражения в стране, за ним следуют регионы Имерети и Шида Картли

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Из 513 новых случаев коронавируса, зафиксированных в стране за последние сутки, в Тбилиси выявили 264 факта, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

География остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 30, Имерети – 88, Квемо Картли – 15, Шида Картли – 44, Гурия – 15, Самегрело - Земо Сванети – 26, Кахети – 16, Мцхета-Мтианети – 7, Самцхе-Джавахети – 3, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 2 900 активных случаев коронавируса. Из них в госпитальном лечении нуждаются 1 342 пациентов.

В тбилисских клиниках находятся 663 инфицированных пациента, Аджарии – 145, Имерети – 257.

В Грузии 266 инфицированных пациентов находятся в тяжелом положении. К аппарату искусственного дыхания подключены 72 человека, 111 человек находятся в ковид-гостиницах, 1 447 пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах находятся 243 человека. В самоизоляции – 5 262.

Что касается показателя положительности, то по данным на 9 марта, он составляет 2,32%. Показатель последних 14 дней – 1,50%, а семи дней – 1,83%.