Пожизненно осужденным в Грузии предоставляется возможность освобождения

Чтобы принять участие в новой программе, пожизненно осужденный должен отбыть минимум 12-летний срок. Сама программа же рассчитана на два года

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Пожизненное заключение, при желании, может стать и не пожизненным – заключенных тюрьмы №8 в Тбилиси, отбывающих бессрочное наказание, ознакомили с подготовительной программой, которая поможет их ресоциализации в случае условно-досрочного освобождения, сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

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В соответствии с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Грузии, запущен новый, иной механизм пересмотра приговоров на бессрочное заключение. Чтобы осужденный смог воспользоваться этим послаблением, среди прочих обстоятельств, он должен успешно пройти подготовительную программу, разработанную Министерством юстиции.

Принять участие в программе могут пожизненно осужденные, отсидевшие минимум 12 лет. Также они должны письменно подтвердить свое желание участвовать в программе.

Программа рассчитана на два года и состоит из восьми этапов. Помимо пенитенциарной системы, к ней подключены Национальное агентство по предупреждению преступности, исполнению приговоров, не связанных с лишением свободы, и пробации, и Центр профессионального обучения и переподготовки осужденных.

Цель программы – подготовить пожизненно осужденных к возвращению в общество в случае условно-досрочного освобождения.

В процессе программы оцениваются как риски и потребности осужденного, так и риск причинения значительного вреда семье и социальному окружению, а также готовится отчет с информацией о жертве или ее правопреемнике. Индивидуальная программа подготовки к освобождению разрабатывается с учетом выявленных потребностей и криминогенных факторов.

С программой пожизненно заключенных в пенитенциарном учреждении №8 ознакомил председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.

Во встрече с заключенными также принимали участие представители Национального агентства по предупреждению преступности, исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, и пробации, и Департамента ресоциализации-реабилитации Специальной пенитенциарной службы.

Встреча прошла в формате вопросов и ответов, в ходе которой заключенные смогли получить исчерпывающую информацию о новой программе.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, за преступление, совершенное с особой жестокостью, предусмотрено бессрочное заключение. Смертная казнь в стране отменена. Бессрочное лишение свободы не назначается лицам, в момент совершения преступления не достигшим восемнадцатилетнего возраста или к моменту вынесения приговора достигшим шестидесятилетнего возраста.