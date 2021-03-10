Бессрочно осужденным в Грузии предоставляется возможность освобождения

Чтобы принять участие в новой программе, бессрочно осужденный должен отбыть минимум 12-летний срок. Сама программа же рассчитана на два года

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Заключенных тюрьмы №8 в Тбилиси, отбывающих бессрочное наказание, ознакомили с подготовительной программой, которая поможет их ресоциализации в случае условно-досрочного освобождения, сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии.

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В соответствии с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Грузии, запущен новый, иной механизм пересмотра приговоров на бессрочное заключение. Чтобы осужденный смог воспользоваться этим послаблением, среди прочих обстоятельств, он должен успешно пройти подготовительную программу, разработанную Министерством юстиции.

Принять участие в программе могут бессрочно осужденные, отсидевшие минимум 12 лет. Также они должны письменно подтвердить свое желание участвовать в программе.

Программа рассчитана на два года и состоит из восьми этапов. Помимо пенитенциарной системы, к ней подключены Национальное агентство по предупреждению преступности, исполнению приговоров, не связанных с лишением свободы, и пробации, и Центр профессионального обучения и переподготовки осужденных.

Цель программы – подготовить бессрочно осужденных к возвращению в общество в случае условно-досрочного освобождения.

В процессе программы оцениваются как риски и потребности осужденного, так и риск причинения значительного вреда семье и социальному окружению, а также готовится отчет с информацией о жертве или ее правопреемнике. Индивидуальная программа подготовки к освобождению разрабатывается с учетом выявленных потребностей и криминогенных факторов.

С программой бессрочно заключенных в пенитенциарном учреждении №8 ознакомил председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.

Во встрече с заключенными также принимали участие представители Национального агентства по предупреждению преступности, исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, и пробации, и Департамента ресоциализации-реабилитации Специальной пенитенциарной службы.

Встреча прошла в формате вопросов и ответов, в ходе которой заключенные смогли получить исчерпывающую информацию о новой программе.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, бессрочное заключение предусмотрено за убийство, совершенное с особой жестокостью, и реализацию наркотиков. Смертная казнь в стране отменена. Бессрочное лишение свободы не назначается лицам, в момент совершения преступления не достигшим восемнадцатилетнего возраста или к моменту вынесения приговора достигшим шестидесятилетнего возраста.