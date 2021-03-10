"Нужна жилплощадь!" – десятки нуждающихся семей в Батуми ворвались в "дешевый дом"

Ворвавшиеся в здание люди заявляют, что не собираются его покидать, пока власти не решат их социальные проблемы

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Несколько десятков социально незащищенных семей в Батуми (Аджария) самовольно заселились в так называемый "дешевый дом", построенный мэрией города, сообщает телекомпания Rustavi 2.

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Многоэтажное здание, которое в Батуми называют "дешевым домом", рассчитано на зарегистрированных в Батуми граждан. Городские власти построили четыре таких здания, чтобы дать возможность неимущим семьям обрести свой дом по сниженной цене и платить за него в течение 15 лет.

Около сорока социально незащищенных семей в среду утром ворвались в здание, требуя от местных властей жилплощади. По их словам, они уже много лет живут в невыносимых условиях, а местные власти не обращают на них внимания.

Они заявили, что не намерены покидать здание до тех пор, пока власти не решат их проблемы. На месте находятся правоохранители и представители муниципальной инспекции.

Подобное уже происходило в Батуми месяц назад. Тогда ворвавшиеся в здание люди покинули помещение после того, как Минздрав Аджарии пообещал изучить и решить их проблемы.

Что касается социально незащищенных семей, требующих жилплощадь, по словам представителей мэрии, говорить о передаче недвижимости в таком формате невозможно. Граждане должны написать заявление, после чего мэрия изучит их положение и, в случае положительного ответа, они будут удовлетворены.