Новый автопарк: когда с улиц Тбилиси исчезнут желтые маршрутки?

В грузинской столице также сократится количество курсирующих маршруток с 1 800 до тысячи

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Автопарк микроавтобусов в Тбилиси будет полностью обновлен до конца 2021 года, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

Транспорт в Тбилиси: как будут работать маршрутки в столице Грузии>>

Он отметил, что по улицам Тбилиси будут курсировать одна тысяча микроавтобусов, а на остальных маршрутах будут ездить 8-метровые автобусы.

"Переговоры с компанией "Микроавтобус Тбилиси" почти завершены. Компания обеспечит привлечение капитала и, в первую очередь, выкупит приобретенные нами 300 единиц микроавтобусов. Также дополнительно закупит 400 единиц микроавтобусов. Все это завершится до конца года. В ближайшие дни мэрия Тбилиси объявит исследование рынка и начнет тендерные процедуры", – заявил Каладзе.

На сегодняшний день жителей и гостей Тбилиси обслуживают порядка 1,8 тысячи микроавтобусов. В течение дня маршрутками в столице пользуются более 600 тысяч человек.

По словам мэра, в рамках транспортной политики, в столице ведется процесс замены т. н. желтых автобусов.

"Транспортная политика состоит из многих компонентов. Самое главное – обновление действующего парка и полная замена старых автобусов. Этот процесс уже начат. Автобусы закуплены и ждем их поставок", – заявил Каладзе.

Как отметил градоначальник, мэрия Тбилиси также дополнительно хочет завести 180 единиц 8-метровых и 200 единиц 18-метровых автобусов.