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Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией ограничено

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Грузино-российская граница (112)
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Sputnik Грузия
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Непогода создала проблемы для автомобилистов, которые движутся по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Такой запрет введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада и гололеда.

Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

Для остального вида транспорта движение свободное.

По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби, Степанцминда-Ларс движение будет осуществляться в безостановочном режиме. А на участке Гудаури-Коби движение будет осуществляться только через лавинозащитные тоннели.

За движением будет следить патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Грузино-российская граница (112)
Теги:
Россия, Грузия, Верхний Ларс

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