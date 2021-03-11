Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 395

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 310 пациентов, а с начала пандемии вылечились 267 421

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 395. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 274 045 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 310 человек, с начала пандемии вылечились 267 421 пациент. Скончались 3 622.

За сутки сделано 24 594 теста, в том числе 15 065 на антиген и 9 529 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,61%, за последние 14 дней – 1,5%, за последние семь дней – 1,83%.

В карантине в данное время находятся 252 человека, в стационарах – 1 324, в ковид-гостиницах – 133.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.