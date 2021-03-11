11:21 11 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9537
  • 100 RUB4.4895
  • USD3.3238
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 395

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (985)
123 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251118286.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210311/251135323/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-395.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 310 пациентов, а с начала пандемии вылечились 267 421

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 395. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 274 045 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 310 человек, с начала пандемии вылечились 267 421 пациент. Скончались 3 622.

За сутки сделано 24 594 теста, в том числе 15 065 на антиген и 9 529 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,61%, за последние 14 дней – 1,5%, за последние семь дней – 1,83%.

В карантине в данное время находятся 252 человека, в стационарах – 1 324, в ковид-гостиницах – 133.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (985)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии - видео
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии – видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться