Главное о COVID-19 на 11 марта: эпидемиологическая ситуация в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировали 395 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 194 приходятся на Тбилиси, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
Коронавирус в Грузии: изменился ли план вакцинации?>>
В регионах ситуация с распространение инфекции выглядит следующим образом:
- Аджария – 21
- Имерети – 73
- Квемо Картли – 10
- Шида Картли – 28
- Гурия – 20
- Самегрело - Земо Сванети – 17
- Кахети – 27
- Мцхета-Мтианети – 4
- Самцхе-Джавахети – 0
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
На данный момент в Грузии 2 976 активных случаев заражения. Из них 1 324 пациентов нуждаются в госпитальном лечении, 133 человека находятся в ковид-гостиницах, 1 519 – проходят курс лечения дома.
В тяжелом состоянии находятся 275 пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 74 человека.
Что касается показателя положительности (доля положительных ответов на COVID-19 из общего числа протестированных), то по данным на 11 марта он составляет 1,61%, за последние две недели – 1,50%, а за последнюю неделю – 1,83%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.