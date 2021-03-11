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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Главное о COVID-19 на 11 марта: эпидемиологическая ситуация в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Больше половины новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировали 395 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 194 приходятся на Тбилиси, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

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В регионах ситуация с распространение инфекции выглядит следующим образом:

  • Аджария – 21
  • Имерети – 73
  • Квемо Картли – 10
  • Шида Картли – 28
  • Гурия – 20
  • Самегрело - Земо Сванети – 17
  • Кахети – 27
  • Мцхета-Мтианети – 4
  • Самцхе-Джавахети – 0
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

На данный момент в Грузии 2 976 активных случаев заражения. Из них 1 324 пациентов нуждаются в госпитальном лечении, 133 человека находятся в ковид-гостиницах, 1 519 – проходят курс лечения дома.

В тяжелом состоянии находятся 275 пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 74 человека.

Что касается показателя положительности (доля положительных ответов на COVID-19 из общего числа протестированных), то по данным на 11 марта он составляет 1,61%, за последние две недели – 1,50%, а за последнюю неделю – 1,83%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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