В грузинских тюрьмах не зафиксировано ни одного случая COVID-19

ПЦР-тестирование заключенных на коронавирус в пенитенциарных учреждениях Грузии началось в декабре прошлого года. За это время было сделано около 23 тысяч тестов и выявлено 194 случая инфицирования

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. В рамках очередного этапа ПЦР-тестирования в пенитенциарных учреждениях Грузии ни одного случая инфицирования коронавирусом не выявлено, сообщает пресс-служба Специальной пенитенциарной службы.

Все тесты, проведенные в местах заключения, показали отрицательный результат, однако комплексные меры по предотвращению распространения COVID-19 в тюрьмах продолжаются. Отныне ПЦР-тестирование будет проводиться раз в месяц во всех исправительных учреждениях для защиты заключенных от вируса.

Профилактическое ПЦР-тестирование в пенитенциарных учреждениях началось 31 декабря прошлого года. На данном этапе проведено почти 23 тысячи тестов. Всего в тюрьмах было зарегистрировано 194 подтвержденных случая заболевания COVID-19.