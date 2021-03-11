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: Koronavirus testi, arxiv şəkli

В грузинских тюрьмах не зафиксировано ни одного случая COVID-19

© AP Photo / Anjum Naveed
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (988)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210311/251139657/V-gruzinskikh-tyurmakh-ne-zafiksirovano-ni-odnogo-sluchaya-COVID-19.html

ПЦР-тестирование заключенных на коронавирус в пенитенциарных учреждениях Грузии началось в декабре прошлого года. За это время было сделано около 23 тысяч тестов и выявлено 194 случая инфицирования

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. В рамках очередного этапа ПЦР-тестирования в пенитенциарных учреждениях Грузии ни одного случая инфицирования коронавирусом не выявлено, сообщает пресс-служба Специальной пенитенциарной службы.

Камера в тюрьме. Архивное фото
© photo: AFP 2020 / Mike LEYRAL
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Все тесты, проведенные в местах заключения, показали отрицательный результат, однако комплексные меры по предотвращению распространения COVID-19 в тюрьмах продолжаются. Отныне ПЦР-тестирование будет проводиться раз в месяц во всех исправительных учреждениях для защиты заключенных от вируса.

Профилактическое ПЦР-тестирование в пенитенциарных учреждениях началось 31 декабря прошлого года. На данном этапе проведено почти 23 тысячи тестов. Всего в тюрьмах было зарегистрировано 194 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (988)
Теги:
Тюрьма, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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