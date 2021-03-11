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Сушка белья на улице на балконе

Мужчины, женщины и пандемия: как Грузия выглядит в отчете ООН

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210311/251140055/Muzhchiny-zhenschiny-i-pandemiya-kak-Gruziya-vyglyadit-v-otchete-OON.html

Как показали исследования, пандемия и переход на дистанционную работу еще больше увеличили груз домашних забот для женщин и в меньшей степени изменили образ жизни мужчин

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Ограничения, введенные в Грузии в период пандемии COVID-19, привели к росту домашнего насилия, потере рабочих мест, снижению доходов и ухудшению психического здоровья населения, таково заключение Программы развития ООН (UNDP) по Грузии.

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В исследовании "Быстрая гендерная оценка обстановки в Грузии в условиях COVID-19" (Rapid Gender Assessment of the COVID-19 situation) отмечается, что основная нагрузка за этот период легла на плечи женщин, которым пришлось совмещать дистанционную работу и никем не оплачиваемую работу по дому.

Так, в октябрьском опросе 47% мужчин заявили, что никогда не занимались уборкой дома, 43% мужчин сказали, что никогда не готовили еду, 33% признались, что никогда не занимались уходом за ребенком.

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Исследование показало, что женщины больше вовлечены в работу по дому, за исключением ухода за домашними животными. Лишь 2% опрошенных женщин говорят, что никогда не убирают, а 3% никогда не готовят.

Такое неравное распределение работы по дому вызвало критическое увеличение нагрузки на большинство женщин, особенно после того как дети перешли на онлайн-режим учебы.

18% мужчин сказали, что никогда не помогали детям с домашним заданием. Среди женщин показатель составил 7%. Не меньшего внимания заслуживают и эти цифры: 12% мужчин и 7% женщин никогда не играют с детьми.

Женщины ответили, что лишь они ответственны за неоплачиваемую работу по дому. 69% женщин говорят, что ответственны за уборку; 54% ответственны за игры с детьми, 46% за уход за детьми и 44% за домашнее хозяйство.

Сравним с ответами мужчин: только 12% из них несут ответственность за уборку, 4% за игры с детьми , 5% за уход за детьми и 35% за домашнее хозяйство.

Исследование также показывает, что у мужчин чуть больше свободного времени (19%), чем у женщин (13%).

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Анализ данных в очередной раз показал, что существует неравенство между полами в области трудоустройства. До пандемии половина всех женщин Грузии считалась экономически неактивными (не работали и не искали работу), тогда как только 16% мужчин подпадали под эту категорию. Одна из основных причин: неравное бремя неоплачиваемой работы, которую несут женщины по уходу за детьми, приготовлению пищи и уборке.

И еще, в октябре 17% опрошенных (20% работающих женщин и 15% работающих мужчин) сообщили о потере работы, а 43% (49% мужчин и 39% женщин) пожаловались на сокращение доходов.

Если сравнивать с майским исследованием, то октябрьское отражают резкое улучшение картины в целом. В мае 32% работающих респондентов сообщили о потере рабочих мест, а 82% заявили об уменьшении доходов.

Здесь же отметим, что представители национальных меньшинств в три раза чаще, чем этнические грузины, теряли работу в период пандемии.

Теги:
ООН, Пандемия, Грузия

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