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Грузинские медики на акции протеста у парламента Грузии 6 марта 2021 года

У Грузии до конца марта будет вакцина для полной вакцинации медперсонала

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (989)
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Sputnik Грузия
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На первом этапе планируется вакцинировать 57 тысяч медицинских работников. Первая партия AstraZeneca поступит в страну в ближайшие дни

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Количества вакцин, которое поступит в Грузию до конца марта будет достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать медперсонал, заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

По ее словам, на первом этапе будут вакцинированы 57 тысяч медицинских работников.

Пандемия коронавируса - вакцина AstraZeneca
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Вакцина на подходе – первая партия начнет поступать в Грузию с 13 марта

"Мы ждем 43 тысячи доз AstraZeneca. Вакцинация начнется скоро, на следующей неделе. Вакцина будет распределена в те городах и большие районные центры, в которых зарегистрировано больше ста человек медперсонала", - заявила Габуния.

Также будет введена модель по управлению очередями. По словам Габуния, детальная информация по данному вопросу станет известна, как только вакцина будет в Тбилисском аэропорту. Весь медицинский персонал будет информирован о том, где и когда должны вакцинироваться. Также будет запланирована и дата второй прививки.

После вакцинации привитые медики смогут вакцинировать те две тысячи человек, которые живут или работают в учреждениях по уходу.

Первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в Грузию с 13 марта. Это будет вакцина AstraZeneca.

Грузия на первом этапе получит 43 200 доз вакцины для вакцинации медперсонала.

Еще одна вакцина Pfizer - 29 250 доз - должна поступить в страну к 22 марта.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (989)
Теги:
медицина, Вакцинация, Грузия

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