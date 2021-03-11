Как сидится в грузинской тюрьме - отчет Народного защитника

Меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса, оказали наибольшее влияние на реализацию права заключенных на контакт с внешним миром, говорится в отчете

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Аппарат народного защитника Грузии провел мониторинг тюрьмы №10 и выявил как положительные, так и отрицательные стороны работы исправительного учреждения, говорится в отчете ведомства.

Учреждение №10 было создано на территории бывшего учреждения №19 в поселке Ксани (регион Мцхета-Мтианети), где на данный момент содержатся заключенные из Глданской тюрьмы №8.

"Мы приветствуем разгрузку крупных учреждений и перевод заключенных в учреждения меньшего размера. Кроме того, заключенным предоставляется минимум 4 кв.м. жилплощади, условия удовлетворительные, в каждой камере есть душ, поэтому заключенные могут пользоваться им в любое время без каких-либо ограничений", - говорится в отчете народного защитника.

Несмотря на плюсы, Народный защитник подчеркивает, что в исправительном учреждение существует ряд проблем.

По данным Национальной службы статистики в Грузии, на 1 января 2021 года было 9 143 заключенных, что составляет 0,25% от всего населения Грузии. Из общего числа заключенных 8 810 мужчин и 333 женщины.

"Ограничения, введенные для предотвращения распространения нового коронавируса, существенно сократили объем медицинской помощи. Мониторинг показал, что проблемой с точки зрения пенитенциарного здравоохранения является недостаточное количество медицинского персонала, недоступны консультации специалистов, неполадки в обеспечении лекарствами и несоблюдение медицинской конфиденциальности", - сказано в отчете.

В документе говорится, что в учреждении не наблюдали за состоянием здоровья пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилых, были сбои при переводе больных в медицинские учреждения, были проблемы с условиями хранения лекарств.

"По нашей оценке, руководство учреждения N10, как и других закрытых учреждений, не ориентировано на позитивные изменения поведения и реабилитацию осужденных. Никаких реабилитационных мероприятий на объекте не проводится. Единственное развлечение для заключенных - телевидение и (или) радио", - сообщает Народный защитник.

Как сообщается в отчете, заключенные проводят в камере 23 часа без каких-либо интересных занятий, что не только не способствует нормализации, но и отрицательно сказывается на их физическом и психическом здоровье, за чем следует проявления агрессии с их стороны.

В Грузии всего функционирует 13 тюрем, рассчитанных на 11 656 заключенных. По данным на январь 2021 года, ни одна из них не заполнена.

"Меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса, оказали наибольшее влияние на реализацию права заключенных на контакт с внешним миром. Объект не имеет развитой инфраструктуры для длительных свиданий или видеозвонков", - подчеркивают в отчете.

В конце 2020 года отчет Народного защитника был направлен Генеральному директору Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии с просьбой о предоставить информацию о рассмотрении и выполнении рекомендаций, содержащихся в отчете.