Часть клубов может бойкотировать чемпионат Грузии по регби

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Инициативная группа представителей регбийных клубов Грузии заявила о возможном бойкоте чемпионата страны, об этом они сообщили на сегодняшней пресс-конференции на базе клуба "Локомотив".

Раскол в грузинском регби произошел из-за выборов президента Союза. На этой неделе прошел съезд, на пост был избрал бизнесмен Иосиф Ткемаладзе. Однако с этим не согласен альтернативный кандидат, бывший капитан сборной Ираклий Абусеридзе и его сторонники.

"Они хотят выкрутить руки клубам… но мы не допустим порабощения грузинского регби и регбистов", - заявил Абусеридзе.

Пост президента Союза регби, самого успешного вида спорта в стране, был вакантным более года.

Абусеридзе был избран президентом Союза регби 30 декабря 2020 года, но его не зарегистрировал публичный реестр, заявив о нарушении сроков выборов. Несмотря на это, сторонники Абусеридзе считают его главой организации и не признают нового президента.

Представители инициативной группы заявили, что рассматривают ряд мер, чтобы помешать работе новоизбранного президента Союза регби Иосифа Ткемаладзе.

"Метод может заключаться в бойкотировании клубами "Большой десятки"", приостанавке чемпионата", - заявил ветеран регби Боба Квинихидзе. При этом он отметил, что окончательное решение еще не принято.