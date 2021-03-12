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Двухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми

На выходные назначены дополнительные ж/д рейсы Тбилиси-Батуми

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210312/251143481/Na-vykhodnye-naznacheny-dopolnitelnye-zhd-reysy-Tbilisi-Batumi.html

"Грузинская железная дорога" напоминает о необходимости соблюдения всех мер безопасности при междугороднем путешествии

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Из-за увеличения пассажиропотока 13 и 14 марта назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщает пресс-служба компании "Грузинская железная дорога".

График движения дополнительных поездов

Откуда Время отбытия Куда Время прибытия
Тбилиси 07:25 Батуми 13:00
Батуми 13:40 Тбилиси 19:12
"Грузинская железная дорога" напоминает о необходимости соблюдения всех мер безопасности при междугороднем путешествии. Перед посадкой на поезд пассажиры должны будут пройти термоскрининг, пройти через дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим средством. На протяжение всего путешествия пассажиры должны быть в защитных масках.
"Грузинская железная дорога" возобновила движение пассажирских поездов с 27 февраля после снятия ограничений на междугородние пассажирские перевозки, введенных в ноябре 2020 года из-за резкого роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии.

График движения междугородних поездов

Откуда Время отбытия Куда Время прибытия
Тбилиси 09:00 Озургети 17:45
Озургети 09:00 Тбилиси 17:30
Тбилиси 09:00 Кутаиси 14:35
Кутаиси 12:00 Тбилиси 17:30
Тбилиси 08:00 Батуми 13:35
Батуми 08:30 Тбилиси 14:04
Тбилиси 07:00 Зугдиди 12:58
Зугдиди 13:45 Тбилиси 19:50
Тбилиси 14:00 Поти 19:36
Поти 08:05 Тбилиси 13:45
Темы:
Транспорт в Грузии (213)
Теги:
Грузинская железная дорога, Поезд, Батуми, Тбилиси, Грузия

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