На выходные назначены дополнительные ж/д рейсы Тбилиси-Батуми

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Из-за увеличения пассажиропотока 13 и 14 марта назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщает пресс-служба компании "Грузинская железная дорога".

График движения дополнительных поездов

Откуда Время отбытия Куда Время прибытия Тбилиси 07:25 Батуми 13:00 Батуми 13:40 Тбилиси 19:12

"Грузинская железная дорога" напоминает о необходимости соблюдения всех мер безопасности при междугороднем путешествии. Перед посадкой на поезд пассажиры должны будут пройти термоскрининг, пройти через дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим средством. На протяжение всего путешествия пассажиры должны быть в защитных масках.