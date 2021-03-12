На выходные назначены дополнительные ж/д рейсы Тбилиси-Батуми

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Из-за увеличения пассажиропотока 13 и 14 марта назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщает пресс-служба компании "Грузинская железная дорога".
График движения дополнительных поездов
|Откуда
|Время отбытия
|Куда
|Время прибытия
|Тбилиси
|07:25
|Батуми
|13:00
|Батуми
|13:40
|Тбилиси
|19:12
График движения междугородних поездов
|Откуда
|Время отбытия
|Куда
|Время прибытия
|Тбилиси
|09:00
|Озургети
|17:45
|Озургети
|09:00
|Тбилиси
|17:30
|Тбилиси
|09:00
|Кутаиси
|14:35
|Кутаиси
|12:00
|Тбилиси
|17:30
|Тбилиси
|08:00
|Батуми
|13:35
|Батуми
|08:30
|Тбилиси
|14:04
|Тбилиси
|07:00
|Зугдиди
|12:58
|Зугдиди
|13:45
|Тбилиси
|19:50
|Тбилиси
|14:00
|Поти
|19:36
|Поти
|08:05
|Тбилиси
|13:45