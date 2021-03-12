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Ситуация на Военно-Грузинской дороге зимой после снегопада

Верхний Ларс сегодня: движение к границе закрыто для всех видов транспорта

photo: Road Department of Roads / FB
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (157)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210312/251144774/Verkhniy-Lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-zakryto-dlya-vsekh-vidov-transporta.html

Непогода создала проблемы для автомобилистов, которые движутся по автодороге Мцхета-Степанцминда-Ларс

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада и гололеда.

Погода в Тбилиси - машины едут по набережной в снег
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури движение будет осуществляться в безостановочном режиме. За движением будет следить патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (157)
Теги:
ТПП "Казбеги – Верхний Ларс", Мцхета-Степанцминда-Ларс, Верхний Ларс, Военно-грузинская дорога, Грузия

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