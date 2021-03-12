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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 332

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (990)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 343 пациента, а с начала пандемии вылечились 267 764

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 332. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 274 377 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 343 человека, с начала пандемии вылечились 267 764 пациента. Скончались 3 634.

За сутки сделано 26 700 тестов, в том числе 17 307 на антиген и 9 393 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,24%, за последние 14 дней – 1,49%, за последние семь дней – 1,72%.

В карантине в данное время находятся 245 человек, в стационарах – 1 310, в ковид-гостиницах – 130.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (990)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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