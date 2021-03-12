COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных

Больше половины новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии провели 26 700 тестов на коронавирус и выявили 332 новых случая заражения, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

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С начала пандемии общее количество инфицированных в Грузии достигло 274 377 человек.

За минувшие сутки в Грузии выздоровели 343 человека, с начала пандемии данная цифра возросла до 267 764.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за минувшие сутки скончались 12 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 634 пациента.

Из 332 новых случаев в Тбилиси выявили – 185. В регионах же ситуация с заражаемостью за минувшие сутки следующая:

Аджария – 20

Имерети – 51

Квемо Картли – 8

Шида Картли – 14

Гурия – 13

Самегрело - Земо Сванети – 18

Кахети – 20

Мцхета-Мтианети – 0

Самцхе-Джавахети – 1

Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 2.

На данный момент в Грузии 2 953 активных случая коронавируса. Из них в госпитальном лечении нуждаются 1 310 пациентов, 130 человек находятся в ковид-гостиницах, 1 513 пациентов проходят курс лечения дома.

В Грузии 275 инфицированных пациентов находятся в тяжелом положении, к аппарату искусственного дыхания подключены 75 человек.

Что касается показателя положительности (доля инфицированных из общего число протестированных), то по данным на 11 марта, он составляет 1,24%. Показатель последних 14 дней – 1,49%, а семи дней – 1,72%.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.