COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии провели 26 700 тестов на коронавирус и выявили 332 новых случая заражения, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
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С начала пандемии общее количество инфицированных в Грузии достигло 274 377 человек.
За минувшие сутки в Грузии выздоровели 343 человека, с начала пандемии данная цифра возросла до 267 764.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за минувшие сутки скончались 12 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 634 пациента.
Из 332 новых случаев в Тбилиси выявили – 185. В регионах же ситуация с заражаемостью за минувшие сутки следующая:
- Аджария – 20
- Имерети – 51
- Квемо Картли – 8
- Шида Картли – 14
- Гурия – 13
- Самегрело - Земо Сванети – 18
- Кахети – 20
- Мцхета-Мтианети – 0
- Самцхе-Джавахети – 1
- Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 2.
На данный момент в Грузии 2 953 активных случая коронавируса. Из них в госпитальном лечении нуждаются 1 310 пациентов, 130 человек находятся в ковид-гостиницах, 1 513 пациентов проходят курс лечения дома.
В Грузии 275 инфицированных пациентов находятся в тяжелом положении, к аппарату искусственного дыхания подключены 75 человек.
Что касается показателя положительности (доля инфицированных из общего число протестированных), то по данным на 11 марта, он составляет 1,24%. Показатель последних 14 дней – 1,49%, а семи дней – 1,72%.
Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.