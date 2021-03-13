Торговые центры и рынки в Грузии вернулись к полноценной работе

Межведомственный координационный совет по-прежнему призывает граждан максимально носить маски как в помещении, так и на улице

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. С 13 марта после послабления ковид-ограничений в Грузии по выходным начали работать все торговые центры и вещевые рынки.

По решению Межведомственного координационного совета 8 марта стартовал очередной этап снятия ограничений: на горнолыжных курортах заработали канатки, во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья), торговые центры и вещевые рынки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно.

Что касается остальных ограничений, то тренажерные залы, высшие и профессиональные учебные заведения смогут проводить учебный процесс в аудиториях с 15 марта в соответствии с установленным регламентом.

Также с 15 марта возобновят работу школьные кружки, а профессиональные ансамбли, театры и спортивные клуба смогут возобновить репетиции. Что касается полноценной деятельности театров и спортивных соревнований, то они смогут принимать зрителей с 1 апреля.

Ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 на данном этапе остается в силе.