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Торговый центр Galleria Tbilisi

Торговые центры и рынки в Грузии вернулись к полноценной работе

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Межведомственный координационный совет по-прежнему призывает граждан максимально носить маски как в помещении, так и на улице

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. С 13 марта после послабления ковид-ограничений в Грузии по выходным начали работать все торговые центры и вещевые рынки.

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© Sputnik / STRINGER
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По решению Межведомственного координационного совета 8 марта стартовал очередной этап снятия ограничений: на горнолыжных курортах заработали канатки, во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья), торговые центры и вещевые рынки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно.

Что касается остальных ограничений, то тренажерные залы, высшие и профессиональные учебные заведения смогут проводить учебный процесс в аудиториях с 15 марта в соответствии с установленным регламентом.

Также с 15 марта возобновят работу школьные кружки, а профессиональные ансамбли, театры и спортивные клуба смогут возобновить репетиции. Что касается полноценной деятельности театров и спортивных соревнований, то они смогут принимать зрителей с 1 апреля.

Ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 на данном этапе остается в силе.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ограничения, Грузия

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