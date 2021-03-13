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Эпидемия коронавируса - люди в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 344

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (991)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210313/251158841/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-344.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 240 пациентов

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 344. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 274 721 случай заражения.

Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 240 человек, с начала пандемии вылечились 268 004 пациента. Скончались 3 643.

За сутки сделано 32 090 тестов, из которых 21 945 на антиген и 10 145 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,07%, за последние 14 дней – 1,49%, за последние семь дней – 1,55%.

В карантине в данное время находятся 241 человек, в стационарах – 1 316, в ковид-гостиницах – 131.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (991)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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