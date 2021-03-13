Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 344

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 344. Скончались девять человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 274 721 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 240 человек, с начала пандемии вылечились 268 004 пациента. Скончались 3 643.
За сутки сделано 32 090 тестов, из которых 21 945 на антиген и 10 145 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 1,07%, за последние 14 дней – 1,49%, за последние семь дней – 1,55%.
В карантине в данное время находятся 241 человек, в стационарах – 1 316, в ковид-гостиницах – 131.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.