Главное о COVID-19 на 13 марта: как меняется эпидположение в Грузии?

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 262 пациента, к аппарату искусственного дыхания подключены 74 человека

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировали 344 новых случая заражения коронавирусом, из которых 188 приходятся на Тбилиси, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

В регионах ситуация с распространение инфекции выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 58 Гурия 22 Самегрело - Земо Сванети 18 Квемо Картли 16 Шида Картли 16 Аджария 8 Кахети 8 Мцхета-Мтианети 4 Рача-Лечхуми Квемо-Сванети 4 Самцхе-Джавахети 2

На данный момент в Грузии 3 048 активных случаев заражения. Из них 1 316 пациентов нуждаются в госпитальном лечении, 131 человек находится в ковид-гостиницах, 1 601 – проходит курс лечения дома.

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 262 пациента, к аппарату искусственного дыхания подключены 74 человека.

Что касается показателя положительности (доля положительных ответов на COVID-19 из общего числа протестированных), то по данным на 13 марта он составляет 1,07%, за последние две недели – 1,49%, а за последнюю неделю – 1,55%.