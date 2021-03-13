14:29 13 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9606
  • 100 RUB4.5174
  • USD3.3232
Поиск
Пассажиры в масках на автобусной остановке - эпидемия коронавируса

Главное о COVID-19 на 13 марта: как меняется эпидположение в Грузии?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
293 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251118082.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210313/251159239/Glavnoe-o-COVID-19-na-13-marta-kak-menyaetsya-epidpolozhenie-v-Gruzii.html

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 262 пациента, к аппарату искусственного дыхания подключены 74 человека

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировали 344 новых случая заражения коронавирусом, из которых 188 приходятся на Тбилиси, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

В регионах ситуация с распространение инфекции выглядит следующим образом:

                                  Регион Число новых случаев
Имерети 58
Гурия 22
Самегрело - Земо Сванети 18
Квемо Картли 16
Шида Картли 16
Аджария 8
Кахети 8
Мцхета-Мтианети 4
Рача-Лечхуми Квемо-Сванети 4
Самцхе-Джавахети 2

На данный момент в Грузии 3 048 активных случаев заражения. Из них 1 316 пациентов нуждаются в госпитальном лечении, 131 человек находится в ковид-гостиницах, 1 601 – проходит курс лечения дома.

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 262 пациента, к аппарату искусственного дыхания подключены 74 человека.

Что касается показателя положительности (доля положительных ответов на COVID-19 из общего числа протестированных), то по данным на 13 марта он составляет 1,07%, за последние две недели – 1,49%, а за последнюю неделю – 1,55%.

Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против роста цен на топливо в Кутаиси. Лозунги водителей
Злые водители : акции протеста из-за рост цен на бензин в Грузии - фото
В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео
В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео
Великий пост 2021: календарь питания
Великий пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться