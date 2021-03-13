Главное о COVID-19 на 13 марта: как меняется эпидположение в Грузии?

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировали 344 новых случая заражения коронавирусом, из которых 188 приходятся на Тбилиси, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
В регионах ситуация с распространение инфекции выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|58
|Гурия
|22
|Самегрело - Земо Сванети
|18
|Квемо Картли
|16
|Шида Картли
|16
|Аджария
|8
|Кахети
|8
|Мцхета-Мтианети
|4
|Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
|4
|Самцхе-Джавахети
|2
На данный момент в Грузии 3 048 активных случаев заражения. Из них 1 316 пациентов нуждаются в госпитальном лечении, 131 человек находится в ковид-гостиницах, 1 601 – проходит курс лечения дома.
В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 262 пациента, к аппарату искусственного дыхания подключены 74 человека.
Что касается показателя положительности (доля положительных ответов на COVID-19 из общего числа протестированных), то по данным на 13 марта он составляет 1,07%, за последние две недели – 1,49%, а за последнюю неделю – 1,55%.