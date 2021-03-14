Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 268

За последние 24 часа от коронавируса скончались пять человек, из ковид-клиник страны выписаны 233 пациента

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 268. Скончались пять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 274 989 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 233 человека, с начала пандемии вылечились 268 237 пациентов. Скончались 3 648.

За сутки сделано 26 399 тестов, из которых 17 012 на антиген и 9 387 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,02%, за последние 14 дней – 1,51%, за последние семь дней – 1,46%.

В карантине в настоящее время находится 251 человек, в стационарах – 1 338, в ковид-гостиницах – 136.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.