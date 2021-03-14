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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Ковид-география по регионам: эпидситуация в Грузии остается стабильной

Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (993)
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Sputnik Грузия
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На данном этапе в стране насчитывается 3 078 активных случаев заражения, из которых 1 338 человек лечатся в больницах

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Из 268 новых случаев заражения COVID-19, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 141 случай выявлен в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 46
Шида Картли 16
Кахети 15
Квемо-Картли 13
Аджария 12
Гурия 11
Самегрело - Земо Сванети 7
Мцхета-Мтианети 4
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 2
Самцхе-Джавахети 1

На данном этапе в стране насчитывается 3 078 активных случаев заражения, из которых 1 338 человек лечатся в больницах, 136 размещены в ковид-гостиницах, 1 604 проходят курс лечения от на дому. В зонах карантина находится 251 человек.

Состояние 272 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 75 человек.

Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 274 989 случаев заражения коронавирусом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (993)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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