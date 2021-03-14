Ковид-география по регионам: эпидситуация в Грузии остается стабильной

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Из 268 новых случаев заражения COVID-19, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 141 случай выявлен в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|46
|Шида Картли
|16
|Кахети
|15
|Квемо-Картли
|13
|Аджария
|12
|Гурия
|11
|Самегрело - Земо Сванети
|7
|Мцхета-Мтианети
|4
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|2
|Самцхе-Джавахети
|1
На данном этапе в стране насчитывается 3 078 активных случаев заражения, из которых 1 338 человек лечатся в больницах, 136 размещены в ковид-гостиницах, 1 604 проходят курс лечения от на дому. В зонах карантина находится 251 человек.Состояние 272 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 75 человек.
Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года, и с тех пор в стране зафиксировали 274 989 случаев заражения коронавирусом.