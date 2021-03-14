20:27 14 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9606
  • 100 RUB4.5174
  • USD3.3232
Поиск
Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

Имнадзе первым в Грузии сделает прививку от коронавируса в прямом эфире

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (994)
13210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210314/251165716/Imnadze-pervym-v-Gruzii-sdelaet-privivku-ot-koronavirusa-v-pryamom-efire.html

Если все пройдет успешно, люди станут решительнее и число воздерживающихся от вакцинации сократится, считает инфекционист

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Первым прививку от COVID-19 завтра в 09:00 сделают заместителю руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паате Имнадзе, об этом журналистам сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca будут израсходованы за две недели без каких-либо задержек.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Virginia Mayo
Вакцинация от коронавируса начинается в Грузии с 15 марта – что известно на данный момент?

"Завтра в 09:00 Паата Имнадзе демонстративно первым сделает прививку в прямом эфире, прямо в нашем учреждении, тем самым подчеркнет, что это учреждение является флагманом в борьбе с ковидом и тем, кто принял первого ковидинфицированного пациента", - сказал Церцвадзе.

По его словам, население ждет первого дня вакцинации. Если все пройдет успешно, люди станут решительнее и число воздерживающихся от вакцинации сократится.

Грузия уже получила 43,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, и с 15 марта в стране начнется первый этап вакцинации.

Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию >>

Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром.

На первом этапе вакцинация будет доступна только медперсоналу. Она будет добровольной.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (994)
Теги:
Паата Имнадзе, Вакцинация, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
Спасение от ковида: вакцина от коронавируса наконец в Грузии - фото
Многотысячная акция против строительства Намахвани ГЭС прошла в Кутаиси - видео
Многотысячная акция против строительства Намахвани ГЭС прошла в Кутаиси - видео
Великий пост 2021: календарь питания
Великий пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться