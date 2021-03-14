Имнадзе первым в Грузии сделает прививку от коронавируса в прямом эфире

Если все пройдет успешно, люди станут решительнее и число воздерживающихся от вакцинации сократится, считает инфекционист

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Первым прививку от COVID-19 завтра в 09:00 сделают заместителю руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паате Имнадзе, об этом журналистам сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca будут израсходованы за две недели без каких-либо задержек.

"Завтра в 09:00 Паата Имнадзе демонстративно первым сделает прививку в прямом эфире, прямо в нашем учреждении, тем самым подчеркнет, что это учреждение является флагманом в борьбе с ковидом и тем, кто принял первого ковидинфицированного пациента", - сказал Церцвадзе.

По его словам, население ждет первого дня вакцинации. Если все пройдет успешно, люди станут решительнее и число воздерживающихся от вакцинации сократится.

Грузия уже получила 43,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, и с 15 марта в стране начнется первый этап вакцинации.

Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Грузию >>

Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром.

На первом этапе вакцинация будет доступна только медперсоналу. Она будет добровольной.