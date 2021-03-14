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Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй

Патриарх Грузии призвал верующих чаще молиться в пост

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Общество
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Темы:
Календарь религиозных праздников (697)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210314/251166799/Patriarkh-Gruzii-prizval-veruyuschikh-chasche-molitsya-v-post.html

Патриарх дал благословение священнослужителям совершать малое освящение воды в церкви каждый день

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Патриарх Грузии Илия Второй призвал прихожан чаще молиться, помогать нуждающимся и не осуждать других.

Во время проповеди в Прощеное воскресенье перед началом Великого поста в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба Илия Второй напомнил, что осуждать других губительно, ибо "когда человек судит другого, то берет на себя его грехи и отягощает тем самым свои".

Православный храм Светицховели в городе Мцхета
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Пусть милость и благодать Божья очистят наш народ от грехов. Я прошу Господа нашего Иисуса Христа попросить Небесного Отца простить нас", - сказал Патриарх.

Илия Второй также обратился к священнослужителям ежедневно совершать малое освящение воды.

"Я даю благословение священнослужителям совершать малое освящение воды в церкви каждый день. Это даст нам великую благодать и духовное очищение для нашего народа", - сказал Католикос - Патриарх.

По словам Илии Второго, он доволен верующим народом и благодарит Господа за то, что дал нам духовность. Но, как отметил Патриарх, есть и те, кто считают себя святыми, а других - грешниками. Патриарх обратился к Господу с просьбой вразумить этих людей, чтобы те "смогли подняться по лестнице духовного совершенства".

Темы:
Календарь религиозных праздников (697)
Теги:
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Грузия

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