Патриарх Грузии призвал верующих чаще молиться в пост

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Патриарх Грузии Илия Второй призвал прихожан чаще молиться, помогать нуждающимся и не осуждать других.

Во время проповеди в Прощеное воскресенье перед началом Великого поста в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба Илия Второй напомнил, что осуждать других губительно, ибо "когда человек судит другого, то берет на себя его грехи и отягощает тем самым свои".

"Пусть милость и благодать Божья очистят наш народ от грехов. Я прошу Господа нашего Иисуса Христа попросить Небесного Отца простить нас", - сказал Патриарх.

Илия Второй также обратился к священнослужителям ежедневно совершать малое освящение воды.

"Я даю благословение священнослужителям совершать малое освящение воды в церкви каждый день. Это даст нам великую благодать и духовное очищение для нашего народа", - сказал Католикос - Патриарх.

По словам Илии Второго, он доволен верующим народом и благодарит Господа за то, что дал нам духовность. Но, как отметил Патриарх, есть и те, кто считают себя святыми, а других - грешниками. Патриарх обратился к Господу с просьбой вразумить этих людей, чтобы те "смогли подняться по лестнице духовного совершенства".