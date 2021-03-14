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Тбилисская инфекционная больница

Грузинские медики регистрируются для вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (995)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210314/251166807/Gruzinskie-mediki-registriruyutsya-dlya-vaktsinatsii-ot-COVID-19.html

После медработников в первую очередь будут привиты люди, находящиеся в домах престарелых и персонал по их уходу

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. На вакцинацию от COVID-19, первый этап которой начинается с 15 марта, уже записались 1 449 медработников, сообщает Минздрав Грузии.

Вакцинации подлежат все лица, занятые в сфере здравоохранения- врачи, медсестры, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи, административный персонал (менеджеры, водители, регистраторы).

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Virginia Mayo
Вакцинация от коронавируса начинается в Грузии с 15 марта – что известно на данный момент?

По данным ведомства, регистрация медперсонала в электронной системе продолжается.

"Если человек, занятый в секторе здравоохранения, зарегистрирован работодателем как работник в специальной электронной системе, и у него не была диагностирована коронавирусная инфекция в течение последних 120 дней, он может зарегистрироваться для вакцинации против COVID-19 в предпочтительном для себя медицинском учреждении", - говорится в заявлении Минздрава.

Вакцинация против COVID-19, отмечают в ведомстве, эффективный и безопасный способ защиты от инфекции.

Грузия уже получила 43,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, и с 15 марта в стране начнется первый этап вакцинации.

Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе
photo: Government of Georgia / FB
Имнадзе первым в Грузии сделает прививку от коронавируса в прямом эфире

Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром.

На первом этапе вакцинация будет доступна только медперсоналу, и она будет добровольной.

С понедельника вакцинация начнется в 29 центрах - это специальные кабинеты для прививок в Тбилиси и во всех региональных центрах, у которых есть большой опыт иммунизации. В Тбилиси будет десять таких кабинетов, в Кутаиси и Батуми – по четыре, в Рустави и Зугдиди – по два, в остальных региональных центрах – по одному.

После медработников в первую очередь будут привиты люди, находящиеся в домах престарелых и персонал по их уходу. Третий этап вакцинации коснется уже лиц старше 75 лет.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (995)
Теги:
Вакцинация, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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