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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Какие ограничения снимаются в Грузии с 15 марта?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (997)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210315/251167019/Kakie-ogranicheniya-snimayutsya-v-Gruzii-s-15-marta.html

Театры, спортивные клубы, профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки, а с 1 апреля вернутся к полноценной работе

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. С понедельника, 15 марта, в Грузии вступает в силу новый этап послабления ограничений, действующих в стране в связи с пандемией COVID-19.

Поэтапный план отмены ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, на брифинге, 24 февраля, представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Закрытые магазины, кафе и рестораны - кризис в бизнесе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С понедельника:

- Возобновляют работу спортивные залы, тренажерные и фитнес-центры;

- Высшим учебным заведениям и профессионально-техническим училищам предоставляется возможность полностью восстановить учебную деятельность и лекционный процесс в аудиториях;

- Открываются школьные кружки;

- Театры, спортивные клубы, профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки, а с 1 апреля вернутся к полноценной работе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С 1 марта в Грузии открылись музеи и библиотеки, в Батуми рестораны смогли открыть залы в помещениях, разрешается проведение конференций и тренингов, возобновилась работа детсадов. В вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая и лабораторная деятельность. На горнолыжных курортах открылись гостиницы, возобновилась работа междугородного транспорта.

С 8 марта на горнолыжных курортах заработали канатные дороги, объектам питания в масштабах Грузии разрешено обслуживать гостей в помещениях (кроме субботы-воскресенья), торговые центры и вещевые рынки работают не только в будни, но и по выходным (в субботу и в воскресенье).

В стране сохраняется ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей так называемого "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов). Кроме того, контролируется строгое соблюдение масочного режима.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (997)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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