В Грузии начинается вакцинация от COVID-19

После медработников в первую очередь будут привиты люди, находящиеся в домах престарелых и персонал по их уходу

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. C сегодняшнего дня в Грузии начинается первый этап вакцинации от коронавируса.

Первая партия вакцины – 43,2 тысячи доз производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром.

На первом этапе вакцинация будет доступна только медперсоналу и она будет добровольной. Всего вакцинации подлежат 54 тысячи медработников.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, к вакцинации пока готовы 82 медучреждения.

15 марта вакцинация начнется в 29 центрах и будет проводится в специальных кабинетах для прививок.

В Тбилиси подготовлены 19 центров, по четыре в Кутаиси и Батуми, по два в Рустави и Зугдиди, а также по одному в других районных центрах. 17 марта откроются еще 35 пунктов вакцинации, а 19 марта – еще 23.

Географическую доступность стараются сделать максимальной, чтобы использовать 43 200 доз в кратчайшие сроки.

После медработников в первую очередь будут привиты люди, находящиеся в домах престарелых и персонал по их уходу. Третий этап вакцинации коснется уже лиц старше 75 лет.