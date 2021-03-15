Какова вероятность начала третьей волны пандемии коронавируса в Грузии

Иммунизация во всех странах дает результаты лишь через два-три месяца, поэтому населению Грузии не стоит обнадеживать себя началом вакцинации, говорит инфекционист

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Показатель ношения масок в Грузии снизился с 70 до 43%, что увеличивает вероятность начала третьей волны COVID-19, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Показатель инфицирования коронавирусов в Грузии: за сутки – 1,02%, за последние 14 дней – 1,51%, за последние семь дней – 1,46%.

"Мы совершаем очень большую ошибку, с 70 до 43% уменьшено ношение масок, не делайте этого, не губите себя, велика вероятность распространения третьей волны. Европа, разные страны продлили локдаун, так как ситуация может повториться", – сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.

По его словам, иммунизация во всех странах дает результаты лишь через два-три месяца, поэтому населению Грузии не стоит обнадеживать себя началом вакцинации.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia В Грузии начинается вакцинация от COVID-19

"США, Великобритания, Германия и Израиль начали вакцинацию в декабре, и сегодня они находятся в гораздо худшем положении, чем Грузия, где вакцинация еще не началась. В Израиле вакцинировано 90% населения и пока нет ощутимых результатов. Поэтому и нам не стоит сразу ожидать многого. Нужно время, нужно развивать иммунитет. А до тех пор мы должны использовать маски, поддерживать социальную дистанцию и избегать многолюдных собраний", – сказал Церцвадзе.

В Грузии снято большинство ограничений, которые действовали с 28 ноября – заработал общественный транспорт, рестораны и кафе, торговые центры и вещевые рынки. Грузия восстанавливает регулярное авиасообщение с другими странами, в столицу уже начали вновь прибывать туристы. Однако в стране все еще действует ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 до 5:00 и повсеместный масочный режим.