Какова вероятность начала третьей волны пандемии коронавируса в Грузии

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Показатель ношения масок в Грузии снизился с 70 до 43%, что увеличивает вероятность начала третьей волны COVID-19, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

"Мы совершаем очень большую ошибку, с 70 до 43% уменьшено ношение масок, не делайте этого, не губите себя, велика вероятность распространения третьей волны. Европа, разные страны продлили локдаун, так как ситуация может повториться", – сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.

По его словам, иммунизация во всех странах дает результаты лишь через два-три месяца, поэтому населению Грузии не стоит обнадеживать себя началом вакцинации.