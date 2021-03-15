Турция установила новые правила въезда для иностранцев

Каждый визитер помимо отрицательного ПЦР-теста должен иметь заполненную электронную анкету с подробными данными о себе

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Турция установила новые правила въезда иностранцев на территорию странны, которые начинают действовать с 15 марта.

Отныне для въезда в страну визитеры должны заполнить специальную электронную анкету, сообщается на сайте Минздрава Турции.

По данным ведомства, заполнение анкеты необходимо для того, чтобы, если у человека, который находился в контакте с путешественником, будет обнаружен коронавирус, с ним можно было связаться и предупредить об опасности.

В анкете необходимо указать имя, фамилию, национальность, номер паспорта, номера телефона и адрес электронной почты. Форма должна быть заполнена за 72 часа до пересечения границы.

По информации Минздрава страны, до пересечения границы пограничники буду проверять, заполнена ли у человека эта анкета.

Если выяснится, что визитер не заполнил анкету или указал ложные данные о себе, к нему будет применено административное наказание.

Для въезда в Турцию иностранцам также необходимо иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста.