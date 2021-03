AstraZeneca опровергает информацию о вреде своей вакцины

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Англо-шведская компания AstraZeneca, производящая вакцину от коронавируса, опровергает информацию о тяжелых последствиях своей вакцины.

Как говорится в заявлении компании, результаты исследований показали, что ни в одной возрастной категории не подтвердился повышенный риск возникновения тромба после вакцинации AstraZeneca.

"Внимательное рассмотрение данных безопасности 17 миллионов вакцинированных людей в ЕС и Великобритании показало, что не существует подтверждения повышенного риска эмболии легких, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении", – говорится в заявлении.