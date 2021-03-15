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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице

AstraZeneca опровергает информацию о вреде своей вакцины

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210315/251168024/AstraZeneca-oprovergaet-informatsiyu-o-vrede-ot-koronavirusa.html

Компания исследовала состояние 17 миллионов вакцинированных и пришла к выводу, что AstraZeneca не приводит к тромбозу и другим тяжким последствиям

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Англо-шведская компания AstraZeneca, производящая вакцину от коронавируса, опровергает информацию о тяжелых последствиях своей вакцины.

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Как говорится в заявлении компании, результаты исследований показали, что ни в одной возрастной категории не подтвердился повышенный риск возникновения тромба после вакцинации AstraZeneca.

"Внимательное рассмотрение данных безопасности 17 миллионов вакцинированных людей в ЕС и Великобритании показало, что не существует подтверждения повышенного риска эмболии легких, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении", – говорится в заявлении.

Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
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В компании отмечают, что идет дополнительное тестирование как с их стороны, так и медицинских ведомств Европы. Причин для тревоги выявлено не было.

"Безопасность – это наш главный приоритет. Компания пристально следит за процессом, однако существующие примеры не подтверждают, что причиной (осложнений) была вакцина. Для завершения пандемии вакцина обязательна", – подчеркивается в заявлении компании.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Например, власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной пациентки. Вслед за этим на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и другие страны.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что польза AstraZeneca превышает негативные данные о вакцине, ее использование рекомендуется и в дальнейшем.

В Грузии процесс вакцинации начался 15 марта. Первая партия вакцины компании AstraZeneca – 43,2 тысячи доз – поступила в страну 13 марта. Она предназначена для вакцинации медперсонала.

Чтобы убедить население в безопасности вакцины AstraZeneca, первыми в прямом эфире ею привились грузинские инфекционисты.

Теги:
Вакцинация, Грузия

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