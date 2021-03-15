Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 159

За последние 24 часа от коронавируса скончались два человека, из ковид-клиник страны выписаны328 пациентов, а с начала пандемии вылечились 268 565

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 159. Скончались два человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 275 148 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 328 человек, с начала пандемии вылечились 268 565 пациентов. Скончались 3 650.

За сутки сделано 13 730 тестов, в том числе 9 275 на антиген и 4 455 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,16%, за последние 14 дней – 1,53%, за последние семь дней – 1,41%.

В карантине в данное время находятся 211 человек, в стационарах – 1 358 , в ковид-гостиницах – 131.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.