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Амиран Гамкрелидзе на брифинге

Вакцинация поможет Грузии вернуться к нормальной жизни – главный эпидемиолог страны

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1003)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210315/251168609/Vaktsinatsiya-pomozhet-Gruzii-vernutsya-k-normalnoy-zhizni---glavnyy-epidemiolog-strany.html

Амиран Гамкрелидзе не исключает, что с учетом стабильности эпидситуации, ограничения на передвижение в ночное время будут смягчены

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Если в этом году в Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, страна сможет вернуться к обычному образу жизни, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, Центр по контролю заболеваний делает все возможное для того, чтобы в стране процесс вакцинации прошел нормально.

"Надеюсь, что мы все будем солидарны в этом процессе. Начало очень хорошее, главное, каким будет завершение. Мы в этом году должны вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек. Если сможем сделать это, то вернемся к обычному ритму жизни", – заявил Гамкрелидзе.

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© Sputnik / STRINGER
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Гамкрелидзе не исключил, что с конца марта будет смягчено ограничение на передвижения в ночное время. По его словам, на фоне стабилизации эпидситуации, смягчение коснется и этого ограничения. Но полностью будет снят так называемый "комендантский час" или он будет сокращен, это решит межведомственный координационный совет. Он отметил, что в том случае, если стране удастся сохранить нынешнюю эпидситуацию и в марте-апреле, большая вероятность избежать третью волну пандемии.

Главный эпидемиолог страны уже перенес коронавирус, и по прошествии 120 дней после подтверждения инфекции, он сможет сделать прививку.

Гамкрелидзе поблагодарил своих коллег, медработников, которые в течение всего года стояли на передовой борьбы с инфекцией. По его словам, они как и раньше, и сейчас продолжают стоять на передовой линии в таком важном процессе как иммунизация, которая должна завершить в стране эпидемию.

По словам Гамкрелидзе, медработники проделали огромную работу для того, чтобы страна вышла из пандемии с минимальными потерями.

Первая партия от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.

Вакцину от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1003)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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